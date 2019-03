Alleine 20 Treffer gingen dabei gegen den Tabellenvierten auf das Konto von Torben Schmidt . Zudem lässt das Ergebnis jetzt auf einen guten Schlussspurt in der Entscheidung um die Meisterschaft hoffen.

Weil den B-Junioren nur fünf Akteure zur Verfügung standen, halfen fünf C-Junioren anschließend erneut bei der HSG mit – doch beim 25:31 (11:13) fehlten am Ende die Kräfte, um dieses Match noch an sich zu reißen. Was die ordentliche Leistung der Mannschaft keineswegs schmälern soll.

A-Jugend setzt sich durch, A-Juniorinnen verlieren

Auch die männlichen A-Junioren traten bei der HSG Ascheberg/Drensteinfurt an. Sie entschieden das Spiel mit 32:25 für sich. Ausschlaggebend war dabei besonders der starke erste Durchgang, als Vorwärts schon mit 17:10 vorne lag. Beste Torschützen waren Kevin Schlünsen und Malte Woschkowiak mit je acht Treffern.

Die A-Juniorinnen unterlagen zu Hause dem TV Emsdetten mit 19:20 (10:12). In der Schlussminute bekam Gronau die Chance zum Ausgleich, ließ diese aber ungenutzt. Beste Schützin war Lea Biebrach (5 Tore).