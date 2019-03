Vier Jahre lang als 1. Vorsitzender und mehrere Jahrzehnte als Vorstandsmitglied hat sich Karl-Heinz Kernebeck für den LZRFV Gronau ins Zeug gelegt. Jetzt übergab er auf der diesjährigen Mitgliederversammlung aus beruflichen Gründen seinen Vorsitz beim Gronauer Reitverein an Jens Schiballa. Ein logischer wie konsequenter Schritt. Schließlich hatte Schiballa bereits zuvor das Amt des 2. Vorsitzenden bekleidet.

Kernebeck, zu dessen Stärken zweifelsohne Geradlinigkeit und Ideenreichtum zählen, wurde 2015 zum LZRFV-Vorsitzenden gewählt. In seine Amtszeit fallen die Errichtung des neuen Thekenbereichs in der Halle sowie der Anbau an die kleine Reithalle und die neue Beleuchtung in der Halle. Grund genug für seinen Nachfolger, Kernebeck nicht nur zu danken, sondern zur Wahl des Ehrenvorsitzenden vorzuschlagen. Die Versammlung folgte Schiballa bei diesem Gedanken einstimmig.

Neben Ingo Jürgens nach elf Jahren und Klaus Thyhatmer, der an diesem Abend nicht anwesend war, schieden zwei weitere Vorstandsmitglieder aus.

Der erkrankte Erhard Wolters wurde auch in Abwesenheit mit seiner Kandidatur als 2. Vorsitzender bei einer Enthaltung einstimmig von den Mitgliedern unterstützt. Für Klaus Thyhatmer gehört nun außerdem Heiner Kottig dem Vorstand an.

Aus der jüngeren Generation ergänzen Linda Lissek, Thomas Sibbing, Sandra de Jong und Jenny Kruthoff diesen. Komplettiert wird der Vorstand des Gronauer Reitvereins zudem durch Saskia Sibbing und Liz Sattler, die bereits vor einigen Wochen als Jugendwarte gewählt worden waren.

Positiv fiel der Bericht von Geschäftsführerin Nicole Schiballa aus. Zwar habe sich der Verein mehr von der Austragung der Kreismeisterschaft versprochen. Doch das Herbstturnier lief wieder überaus erfolgreich. Und besonders erfreulich sei letztendlich, dass viele neue Mitglieder – auch durch den nun einjährigen „Reitspaß Lisa“ – ihren Weg zum LZRFV gefunden hätten. Dies mache sich auch finanziell bemerkbar – trotz weniger Spendengelder, trotz einiger Investitionen. Der Verein stehe finanziell gut da. Aktuell zählt der LZRFV Gronau 220 Mitglieder, von denen etwa die Hälfte noch nicht volljährig sind.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Lambert Lammers, Martin Niehoff, Robert Meyer und Jennifer Hölscher. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft beim LZRFV bringen es bereits Alfons Wissing, Werner Feldmann, Heinz Könemann, Hermann Nienhaus und Ute Ulland. 50 Jahre halten Bernd Lewing, Werner Sandkamp und Heiner Kottig dem Verein die Treue. Als letzte Amtshandlung zeichnete der alte Vorsitzende Karl-Heinz Kernebeck das Damenteam um Magret Kernebeck, Hedwig Paganetty, Ute Jürgens und Claudia Klaas für ihr Engagement im Bereich der Thekenplanung auf den Turnieren mit einem Blumenstrauß aus.