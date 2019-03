Mit einem Remis von Tim Klönne starteten die Gronauer in die Begegnung. Dr. Klaus Reinhold brachte den SCG in Führung, Beelen glich am sechsten Brett aus. Während Friedhelm Binger und sein Rivale sich auf ein Unentschieden einigten, leitete eine Fesselung den Partiegewinn von Gerd Schlüter ein. Routiniert wickelte der danach in ein gewonnenes Endspiel ab.

Jürgen Rothkegel, Boris Tsoukkerman mit geschickten Figurenmanövern sowie Franz Sprenger holten allesamt volle Punkte für Gronau, sodass sich der Schachclub durch dieses 6:2 auf Platz sechs in der Tabelle verbesserte. Mit fünf Punkten Vorsprung bei noch zwei offenen Runden haben die Dinkelstädter ihr Minimalziel Nicht-Abstieg somit schon erreicht.