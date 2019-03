„Letzte Woche hatten wir in Buldern neun Ausfälle zu beklagen. Am Sonntag sieht es nicht viel besser aus“, stöhnt Epes Trainer Dirk Bültbrun , der sich also abermals etwas einfallen lassen muss. Der Übungsleiter sagt aber auch: „Das ist dann eben eine weitere Chance für die jungen Spieler, sich durchzubeißen und in den Fokus zu spielen.“

Gegner Merfeld findet sich auf Platz acht der Bezirksliga wieder, verlor am vergangenen Wochenende gegen TuS Haltern 2 zu Hause mit 2:5. Davor allerdings gewannen die Merfelder auch ihre Spiele beim Sechsten SC Reken (2:1) und gegen Abstiegskandidat TuS Gahlen (6:0).

„Forsch und entschlossen“ Chancen suchen

„Uns erwartet ein unbequemer Gegner, der stets mit viel Körperlichkeit auftritt“, weiß Bültbrun. „Wir benötigen selbst eine robuste und resolute Zweikampfführung und müssen forsch und entschlossen unsere Chancen suchen.“