In einer ausgeglichenen ersten Hälfte verpasste Laurent Cannoletta nach 20 Minuten die Möglichkeit zur Führung für die Fortunen. Auf der anderen Seite entschärfte Yannick Lütz eine Großchance der Vredener. Nicht nur in der Szene erwies sich Gronaus Torhüter am Sonntag als sicherer Rückhalt. „Er hat ein überragendes Spiel gemacht“, lobte Boga seinen Keeper.

An Lütz lag es nicht, dass der Tabellenvierte das Duell gegen den Dritten noch verlor. Benjamin Schroer (52.) brachte die Vredener in Führung, die sich kurze Zeit später selbst schwächten. Ein Foul an Thorsten Höing im Strafraum hatte nicht nur eine Gelb-Rote-Karte für einen Vredener zur Folge, sondern auch einen Elfmeter für die Fortuna. Timo Setzpfand (62.) verwandelte diesen zum Ausgleich.

Gronau lauert, Vreden schlägt zu

In Unterzahl konzentrierten sich die Gäste auf ihre Defensivaufgaben und lauerten auf Konter. Gronau spielte auf das zweite Tor, doch das wollte nicht fallen. Immer wieder haperte es am letzten Pass, der nicht sein Ziel fand. Mit einem Distanzschuss sorgte Hatem Piso noch mal für Gefahr.

Das letzte Tor der Partie erzielte aber Vreden. Nach einem Ball über die Gronauer Abwehrreihe tauchte Andre Reimann (69.) alleine vor Yannick Lütz auf und sicherte den Gästen mit dem 2:1 drei Punkte.