Gegen die Reserve des RC Borken-Hoxfeld verloren die Dinkelstädter nach einer hochspannenden wie auch dramatischen Partie gegen den Tabellennachbarn nach Verlängerung mit 87:89.

Im Auftaktviertel hatten die Gronauer die Nase noch vorn, mit 15:10 verbuchten sie den ersten Spielabschnitt für sich. Im zweiten Viertel leisteten sich die Hausherren defensiv zu viele Aussetzer, die Gäste entschieden diesen Durchgang deutlich mit 29:15 für sich. Zur Halbzeitpause befanden sich die Blau-Weißen mit 30:39 im Hintertreffen.

Nach dem Seitenwechsel fingen sich die Dinkelstädter wieder, durch ein 26:24 im dritten Viertel verkürzten sie den Rückstand auf sieben Punkte (56:63).

Im Schlussviertel kämpften sich die Gastgeber zurück in die Begegnung, in der 37. Spielminute egalisierten sie den Spielstand (71:71), kurz darauf gingen sie in Front (72:71). Es folgten mehrere Führungswechsel, kurz vor der vermeintlichen Schlusssirene lagen die Vorwärtsler mit 80:77 vorn. Durch einen erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf zum 80:80 retteten sich die Borkener in die Verlängerung.

Dort hatten die Vorwärtsler anfangs das Momentum auf ihrer Seite, in der 43. Spielminute führten sie mit 87:82. Die Borkener drehten durch zwei erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe sowie einen verwandelten Freiwurf die Partie jedoch zu ihren Gunsten. Nach 45 Spielminuten entführten die Kreisstädter die Punkte aus der Dinkelstadt, die 87:89-Heimniederlage der Blau-Weißen war besiegelt.

Nach dieser Niederlage rangiert die Basketball-Herrenmannschaft von Vorwärts Gronau weiter auf dem siebten Platz der Bezirksliga 13.

Am kommenden Wochenende gastieren die Gronauer Korbjäger beim Tabellenvorletzten, den TSV Borgers-Baskets Bocholt.

Es spielten: Jan Bartels, Andre Dankbar, Daniel Könemann, Alexander Lizenberger, Anton Lizenberger, Arturs Nikitins, Alexander Schneider, Robert Vukoje.