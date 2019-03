Visschedyk wurde mit viel Applaus, Dankesworten und Blumen bedacht: „Danke, Doris!“

Ganz besonders legte sich auch die von ihr gecoachte weibliche E-Jugend ins Zeug, um der Trainerin zum Abschied einen weiteren Sieg zu schenken. Und so gelang ein überzeugender Sieg, mit dem Platz eins in der Platzierungsrunde der Kreisliga bestätigt wurde.

Am 14. April 1971 debütierte die Linkshänderin, damals noch auf ihren Mädchennamen Liedtke hörend, in der damals neu gegründeten weiblichen Schülermannschaft von Vorwärts Gronau. Bereits mit 17 Jahren stieß sie in das von Josef Fortkamp betreute Oberligateam. Als Spielerin war sie jahrelang eine unverzichtbare Stütze der 1. Damenmannschaft.

Schon sehr früh (1975) begann auch die langjährige Trainertätigkeit von Doris Visschedyk im Bauverein. Als 18-Jährige übernahm sie die Verantwortung für eine weibliche A-Jugend. Nach dem Erwerb der C-Lizenz feierte sie unter anderem mit den A-Juniorinnen in den Jahren 1981 und 1982 die Meisterschaft. Spielerinnen wie Birgitt (geb. Thesing) Agsten, Claudia (Schubert) Visschedyk und Gaby (Schmerling) Wolff wurden anschließend Stammspielerinnen der Vorwärts-Mannschaft, die jahrelang in der Landes- und Verbandsliga am Ball war.

Die meisten Jahre verbrachte Doris Visschedyk als Trainerin aber in den jüngeren Jahrgängen – Krabbelgruppe, F-Jugend, männliche und weibliche E- und D-Jugend, wo sie wertvolle Basisarbeit leistete.

Es gibt kaum eine jüngere Jugend-Mannschaft, die nicht einmal von Doris Visschedyk trainiert wurde. Die Ausbildung der Jüngsten lag ihr stets besonders am Herzen. So haben viele Spieler, die heute in der Herren-Landesliga oder Frauen-Bezirksliga für die Blau-Weißen auflaufen (zum Beispiel ihr Sohn Maik Visschedyk, Sebastian Klaas, Niklas Agsten, Chris Walter, Fabian Moß, Marius Schmidt und Nils Nagelmann bei den Herren sowie Malin Agsten, Mila Goeters, Jula Ebbert, Rebecca Braun, Theresa Walfort und Lena Brockhues bei den Frauen) ihre ersten Schritte auf der Platte unter Aufsicht von Doris Visschedyk gemacht. Sie weihte ihre Schützlinge in die Geheimnisse des Handballs ein und begeisterte sie für diesen Sport, für den sie selbst auch immer alles gab.