Epe -

Gute Nachrichten für alle Fans von Vorwärts Epe. Sonntag spielt der Fußball-Bezirksligist nämlich wieder auswärts. Um 15 Uhr ertönt beim SC Reken der Anpfiff. Und in der Fremde lief es 2019 bislang besonders gut – und um Längen besser als am heimischen Wolbertshof. Der FC Epe erwartet zeitgleich in der Bezirksliga TuS Wüllen.