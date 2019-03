Das 2:2 gegen wacker kämpfende Gronau­erinnen sollte indes nicht gelingen. Stattdessen setzte Fortuna in der Nachspielzeit den alles entscheidenden Konter, den eine über 90 Minuten emsige Jule Strohmeyer zum 3:1-Endstand verwertete. Und dann? Alle erst einmal kräftig durchpusten.

Dass absolut noch „spielerisch Luft nach oben“ bleibe, verheimlichte Trainerin Britta Röwer nach dem Schlusspfiff nicht. „Doch darauf müssen wir jetzt nicht schauen. Wichtig, nein, sehr wichtig ist dieses Erfolgserlebnis“, so Gronaus Übungsleiterin. „Ich hoffe, damit spielen wir nun etwas befreiter auf, stellen den Angsthasenfußball ab. Der Abstiegskampf zerrt schon an den Nerven. Das haben wir heute erneut gesehen.“

Evelyn „nagelt“ das Ding in die Maschen

In der Tat – denn wer weiß, wie das Match gelaufen wäre, wenn Herberns Laura Brockmeyer gleich beim ersten Angriff nach wenigen Sekunden das Leder nicht haarscharf neben das Fortuna-Tor gelupft hätte. Stattdessen saß der erste Schuss der Röwer-Elf: Ein Freistoß von Evelyn Nagel landete in den Maschen (9.), was nun wütende Angriffe des SVH zur Folge hatte.

Keeperin Michelle Mertens rückte immer mehr in den Fokus, parierte einige Male stark. Fortuna hatte in den kritischen Momenten auch das nötige Glück – bis Nagel dann Nina Post auf die Reise schickte, die zum 2:0 nach 44 Minuten einschob. Mehr als das Anschlusstor gelang Herbern nach der Pause nicht mehr (65.). „Denn kämpferisch haben wir heute wirklich alles rausgeholt“, lobte Röwer. Und dann pustete auch sie einmal kräftig durch.