„Das 2:2 geht komplett klar. Mehr hätten wir heute nicht verdient gehabt“, bemängelte Rafael Figueiredo vor allem den zu schläfrigen Auftritt in der zweiten Hälfte.

Denn durch den vergab der ASC ohne Not das Momentum, das gewiss auf seiner Seite war. Mit dem Pausenpfiff nämlich hatte der Spielertrainer selbst bei einem Freistoß exakt Maß genommen und zur Führung vollendet.

Individuelle Patzer häufen sich

Dieser Vorsprung sollte also im zweiten Abschnitt nicht lange Bestand haben, weil Niklas Schlinge in einem Zweikampf zu rustikal zu Werke ging und Hausdülmen einen berechtigten Strafstoß zugesprochen bekam, der das 1:1 bedeutete (57.). Die individuellen Fehler wusste Schöppingen weiterhin nicht abzustellen.

Tim Tietmeyers Rückpass etwa geriet in der 79. Minute viel zu kurz, Keeper Stefan Blick rettete erst, war beim Nachschuss aber machtlos. So durfte sich der ASC am Ende bei den Gästen bedanken, die ebenfalls zu stürmisch verteidigten. Figueiredo ließ sich die Chance per Elfmeter nicht nehmen und erzielte den 2:2-Endstand (81.).