Gronau -

Ein Spiel dauert exakt 90 Minuten? Dass das nur in den seltensten Fällen gilt, war in Heek das Glück für Fortuna Gronau. Marcel Bösel erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich für die Blau-Schwarzen. Trainer Orhan Boga sprach dennoch von zwei verlorenen Punkten.