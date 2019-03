Am Kreis wendet sich das Blatt

Dass die Blau-Weißen mit einem 15:18 in die Pause gingen, hatte natürlich Gründe. Einer davon hieß Tobias Westkamp . Den Ibbenbürener Kreisläufer bekam Vorwärts überhaupt nicht in den Griff. Westkamp war allerdings auch mit zwei Zeitstrafen vorbelastet in die Kabine gegangen.

Und dort entwickelte Gronaus Trainer Adam Fischer seinen Schlachtplan: „Ziel war es, den HCI-Kreisläufer schnell mit der dritten Zeitstrafe aus dem Spiel zu nehmen, Fouls am Kreis also zu provozieren“, verriet Fischer hinterher. Genau das ging schon exakt nach 100 Sekunden in der zweiten Hälfte auf. Und tatsächlich: Nun lief es deutlich besser für die Hausherren.

Match lange auf Messers Schneide

Bis zur 40. Minute nach Treffern von Chris Walter und Lennard Schmidt lagen die Vorwärts-Handballer – wie schon zu Beginn der Partie – wieder mit zwei Toren vorne. „Im ersten Abschnitt haben wir uns zu sehr mit den teilweise zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen beschäftigt. Das war nicht gut, daraus müssen wir lernen“, analysierte Fischer hinterher. „Nach dem Seitenwechsel ist es besser geworden, haben wir uns glücklicherweise jetzt nur noch auf uns und unser Spiel konzentriert.“

Doch noch gab sich der 1. HC Ibbenbüren nicht geschlagen. Auch dann nicht, als Vorwärts eine Viertelstunde vor Toreschluss mit vier Treffern in Front lag. Till Dorn und Sebastian Elbert brachten die Gäste wieder auf 26:28 ran. Noch blieb das Landesliga-Match also eine Angelegenheit auf Messers Schneide.

Zeit fürs Schaulaufen

Bis Lennard Schmidt (2), Maximilian Böing und Chris Walter für einen Vier-Tore-Run zum 34:28 sorgten. „Außerdem haben wir sicherlich den Torwart-Vergleich zu unseren Gunsten entschieden. Sebastian Klaas und Christoph Hockenbrink parierten deutlich besser als ihre Konkurrenten auf der anderen Seite“, fand Adam Fischer.

Also war die Begegnung tatsächlich nach rund 50 Minuten entschieden und die Zeit reif für den Aufsteiger, die eigenen Fans entsprechend zu verwöhnen.