Der Abstieg rückt näher

Schon zu seiner aktiven Zeit war Wolfgang Meyer Sportler durch und durch. Ehrgeizig und immer topmotiviert. Zwei Eigenschaften, die der Trainer der Fußballerinnen von Vorwärts Epe auch seinen Schützlingen attestiert. „Am mangelnden Willen, an fehlender Motivation liegt es ganz sicher nicht“, stellt der Übungsleiter fest. „Unser Kader umfasst 23 Akteurinnen. Jede Woche sind 18 bis 20 davon beim Training dabei.“ Nur aufs Spielfeld bringt Vorwärts diesen Eifer dann eben nicht. So geschehen auch beim 1:4 (0:3) am 20. Spieltag beim 1. FC Nordwalde.

Und so macht sich selbst bei Meyer etwas wie Resignation breit. Der Coach hat viel probiert, auch bei der Taktik. Wenig hat gefruchtet. Auf der Suche nach Erklärungen kommt er zu folgender Erkenntnis: „Die Bezirksliga ist mit den Mannschaften aus Münster nun noch deutlich stärker. In vielen Fällen reicht das dann für uns einfach nicht“, stellt Wolfgang Meyer ernüchtert fest.

„Mit den Teams von ganz oben brauchen wir uns nicht zu messen. Und gegen Kontrahenten aus der unteren Tabellenregion, gegen die wir in der Hinrunde noch Zähler gesammelt haben, punkten wir jetzt einfach nicht mehr. Das hat auch damit zu tun, dass uns das Selbstvertrauen komplett abhanden gekommen ist.“

Das Kind fällt früh in den Brunnen

Das lässt sich dann tatsächlich relativ einfach am Match in Nordwalde ablesen. Das Hinspiel hatten die Grün-Weißen noch mit 2:1 nach Treffern von Lea Heilig und Jule Frieler zu ihren Gunsten entschieden. Beim FCN traf Heilig auch – doch nur zum zwischenzeitlichen 1:3-Ehrentreffer, als das Kind längst in den Brunnen gefallen war. „Wir wollten es mit einer geordneten, sicheren Defensive angehen“, sah Wolfgang Meyer den Matchplan schnell gescheitert.

Denn nach nur drei Minuten und einem krassen Stellungsfehler im Eper Deckungsverbund marschierte Lena Grimme alleine aufs Vorwärts-Tor zu und vollstreckte zum 0:1. „Das passt ins Bild, das gibt natürlich nicht gerade neues Selbstvertrauen“, so Meyer. Bis zur Pause hatte der Vorletzte also leichtes Spiel, legte zum 2:0 und 3:0 nach (24./32.).

Epe fehlt die Knipserin

„Das ist doch nicht zu fassen“, war zum Start der zweiten Hälfte auch Vereinsfotograf Michael Westphal hinter dem Nordwalder Tor Zeuge dessen, wo bei Epes Fußballerinnen eben auch der Schuh drückt. Denn die Grün-Weißen ließen jetzt nicht eine, nicht zwei, nein gleich drei Hochkaräter ungenutzt. „Wenn es hier auf einmal 3:3 steht, ist das kein Wunschdenken meinerseits. Der Ausgleich wäre möglich gewesen“, so Wolfgang Meyer, der das Problem erkannt hat. „Wir haben durchaus einige Spielerinnen mit Qualitäten in unseren Reihen. Nur eine echte Knipserin, ausgestattet mit dem obligatorischen Torriecher, die einfach regelmäßig trifft – eine solche Spielerin fehlt uns. Das macht sich dann leider immer wieder bemerkbar.“

Und so ging Vorwärts leer aus, plätscherte der Rest der Begegnung vor sich hin. Bis zur 82. Minute, als Lea Heilig für die Elf vom Wolbertshof traf. Da war es allerdings schon zu spät für eine Aufholjagd. Zumal der 1. FC Nordwalde kurz vor dem Ende den alten Ab- und gleichzeitigen Endstand wieder herstellte.

Der 14. April: Die letzte Chance?

Epes Fußballerinnen bleiben somit Vorletzter mit zwölf Punkten, liegen aber auch weiterhin sechs Zähler vom rettenden Ufer entfernt. Das heißt Westfalia Hopsten. Gemeint ist Rang elf. Der momentan Zehnte RW Alverskirchen ist mit 22 Punkten vermutlich schon zu weit entfernt. Mit TuS Recke und SW Esch werden die nächsten Aufgaben nicht einfacher. Ob Vorwärts Epes Fußballerinnen vielleicht doch noch vom Klassenerhalt träumen dürfen?

Eine Vorentscheidung könnte am 14. April fallen. Dann ist Westfalia Hopsten zu Gast am Wolbertshof. Nach einer kurzen Spielpause muss Epe anschließend am 5. Mai beim direkt darunter platzierten SV Germania Hauenhorst 2 ran. Beides sind sogar mehr als Sechs-Punkte-Spiele. „Weil wir in Nordwalde leer ausgegangen sind, wir es trotz aller Szenarien und Konstellationen nun sehr, sehr schwer, den Abstieg noch zu vermeiden“, bleibt Coach Wolfgang Meyer Realist – aber auch ehrgeizig und topmotiviert. Noch ist nichts verloren.