Denn am 11. Mai geht es ans Eingemachte. Dann erwarten die Dinkelstädter in der Regionalliga SF Olfen zum Kellerduell. Vor der alles entscheidenden neunten Runde kommen beide Teams auf 24 Brettpunkte und haben sieben Partien verloren. Der kleine, aber feine Unterschied: Olfen holte sich einen Sieg, Gronau nur ein Remis. Wenn es also zum Klassenerhalt noch reichen soll für die Dinkelstädter, hilft nur der erste Saisonsieg im letzen Match.

In Rheine jedenfalls verpassten die Gronauer es, zumindest einen Punkt im Abstiegskampf mitzunehmen. Martin Lütkehermölle an Brett vier spielte mit den schwarzen Figuren, und sein Kontrahent wickelte schnell wie unmotiviert gleichermaßen in ein Remis ab.

Bündgen übersieht den Vorteil

Andre Langendijk an Brett sechs kam ebenfalls zu einer Punkteteilung, dies aber in einem Moment, in dem er doch stark unter Druck stand und seine Stellung einige Schwächen aufzeigte.

Achim Bündgen am Spitzenbrett bekam es mit einem der stärksten Spieler der Regionalliga zu tun. Mit Weiß ging er gut vorbereitet ins Match. Doch auch diese Partie endete zum Unglück der Gronauer mit einer Punkteteilung. Nach genauerer Analyse hatte Bündgen eine vielversprechende Fortsetzung schlichtweg übersehen.

Reckzügels Sieg lässt hoffen

Martin Storck an Brett fünf erwischte derweil einen schwachen Tag und spielte trotz weißer Figuren zu ungenau und passiv. Der Rheinenser ließ keine Möglichkeit aus, um seine Stellung gewinnführend fortzusetzen. Nach gut vier Stunden kam Martin Storck nicht mehr aus dem Mattnetz heraus und verlor.

Torsten Hoge an Brett sieben versuchte sein Glück mit einem Königsangriff. Doch als dieser nicht durchschlug, verschlechterte sich seine Stellung zunehmend. Nach Bauernverlusten war die Partie nicht mehr zu halten, sodass Hoge ebenfalls ein Matt nicht mehr verhindern konnte.

Menno Monsma an Brett zwei musste sehr genau spielen, um nicht auf den Verlustweg zu geraten. Das gelang ihm zwar. Trotzdem reichte es abermals im Endergebnis nur zu einem Remis.

Somit lag Gronau mit 2:4 hinten. Hoffnung keimte auf, als der Gegner von Phillipp Reckzügel an Brett acht einen falschen Turmzug machte und damit den zwingenden Gewinn ausließ. Reckzügel gewann dadurch einen Springer, hatte fortan leichtes Spiel und verkürzte auf 3:4.

„Endspiel“ am 11. Mai

Alle Augen richteten sich deshalb auf Ton Ellenbroek an Brett drei und seinen Kampf über weit mehr als fünf Stunden. Ellenbroeks verzweifelter Versuch, sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen, ging schief. Sein Gegenüber übersah im Endspiel zwar den Gewinnweg, rettete durch ein erzwungenes Patt jedoch Rheines 4,5:3,5-Gesamtsieg.

Und damit muss der Schachclub nun auf Nervenstärke und das nötige Quäntchen Glück hoffen. Am 11. Mai fällt die Entscheidung in der Regionalliga.