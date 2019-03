Epe -

Als die A-Junioren von Vorwärts am Boden lagen, war sich Epes Sportlicher Leiter Hakan Zopirli nicht zu schade für den Job des Feuerwehrmannes. Was in der Saison 2017/18 eigentlich nur als Interimslösung für die letzten beiden Spiele bis zur Winterpause gedacht war, entpuppte sich als Dauereinsatz. Doch der endet jetzt im Sommer.