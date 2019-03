Gronau -

Mit drei Teams ging der TV Gronau beim Mannschaftswettkampf A in Rheine an den Start. Vor allem die jüngsten Turnerinnen des Jahrgangs 2010/2011 überzeugten. Denn Stella Klein Menting, Janna Sysoev, Lara Karakaja, Mailin Weidemann und Lia Hinkelmann qualifizierten sich für den Gau-Entscheid in zwei Wochen in Lengerich.