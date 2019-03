Epe -

In der Bezirksliga 11 erwartet die Eper Vereine am Sonntag ab 15 Uhr jeweils ein Duell gegen einen direkten Tabellennachbarn. Denn im Kampf um Rang drei spielt bei Vorwärts am Wolbertshof TuS Haltern 2 vor. Der FC gastiert unterdessen beim Verfolger Gahlen. Hier gilt: Punkte für den Klassenerhalt werden dringend benötigt.