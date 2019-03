Blau-Weiß probt den Aufstand

Gleich zwei Mal gibt sich am Wochenende der Spitzenreiter in der Halle an der Laubstiege die Ehre. Sonntag ab 16 Uhr fordern die Vorwärts-Herren den TuS Brockhagen in der Landesliga heraus. Bereits Samstag empfangen die Handballerinnen in der Bezirksliga ab 16.15 Uhr SuS Neuenkirchen.

Ein Punkt fehlt dem SuS zwar nur noch zur Meisterschaft. Aber kampflos wird Vorwärts diesen nicht herschenken. „Es ist zwar nicht unser Anspruch, dieses Match zu gewinnen“, sagt Interimstrainer Theo Nagelmann. „Doch das 28:18 gegen den Vierten Adler Münster zeigt, was möglich ist, wenn wir aus einer sicheren Abwehr heraus agieren, wenn wir Ruhe ins Spiel kriegen. Deswegen ist der Knoten endlich geplatzt.“

Korrekturen, die sofort einschlagen

Nagelmann, der vorerst den Job des zurückgetretenen Johannes Braun erledigt, nahm in den Defensive Korrekturen vor, die voll einschlugen. Mila Goeters und Lina Brüning bilden jetzt in der Abwehr den Innenblock. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg war ein funktionierendes Kreisläuferspiel mit Carolin Hoffstädte und Hannah Kuipers. Der Kader ist außerdem komplett, wird durch Nachwuchsspielerin Lea Biebrich als Linksaußen verstärkt.

Trotz aller guten Vorzeichen warnt Nagelmann: „Unser siebter Tabellenplatz trügt. Wir haben ein oder sogar zwei Spiele mehr als die Konkurrenz. Entschieden wird der Kampf um den Klassenerhalt nicht gegen Neuenkirchen, sondern nach der Osterpause im Mai.“ Dann spielen die Blau-Weißen nämlich noch gegen die Schlusslichter BSV Roxel 2 und SC Nordwalde. Es bleibt also wirklich weiter spannend.

„Da hast du nie etwas zu verlieren“

Zwar ohne die verletzten Carsten Reß, Joscha Lenting und Maik Visschedyk, dafür relativ entspannt blicken derweil die Handballer auf ihre nächste Aufgabe. „Gegen ein Team wie TuS Brockhagen hast du eigentlich nie etwas zu verlieren. Der TuS steht völlig zurecht ganz oben. Das ist eine bärenstarke Truppe“, betont Coach Adam Fischer vor dem Anpfiff.

Was ihn denn zuversichtlich für den Fight gegen den Tabellenführer stimme? „Zum einen, dass wir uns auch als Aufsteiger bis auf ein, zwei Ausnahmen nie haben wirklich abschlachten lassen. Zum anderen die zweite Hälfte in Brockhagen, denn da sah es zur Pause so aus, als könne genau das uns passieren.“

Dem Spitzenreiter auf die Nerven gehen

12:17 lagen die Vorwärtsler damals zur Pause schon im Hintertreffen, 13:20 hieß es wenig später nach Wiederanpfiff. „Wie die Jungs sich dann gegen eine deutliche Niederlage gestemmt haben, war richtig stark“, erinnert sich Fischer etwa an den Zwischenstand von 24:26. Am Ende verlor Vorwärts beim Klassenprimus eben „nur“ mit 25:31. Respektabel.

„Es wird schlussendlich nur über eine mannschaftlich geschlossene Einheit funktionieren, wenn wir eine Chance haben wollen“, blickt der Übungsleiter aufs nächste Match. „Auch Brockhagen hat Schwächen, die werde ich jetzt aber nicht verraten“, grinst Fischer. „Wir wollen dem TuS aber auf die Nerven gehen.“