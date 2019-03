Die erste Hälfte verschlafen

Eine Frage, die am Samstag in der Sporthalle an der Laubstiege ebenso unbeantwortet blieb wie (noch) die Meisterfrage. Neuenkirchen hat nach dem 24:20 (15:8) in Gronau jetzt den Aufstieg in der Tasche. Der Titel hingegen ist rechnerisch noch nicht fix, weil auch Recke siegte.

„Wie gut wir uns nach dem Seitenwechsel angestellt haben, zeigt alleine die Statistik. Durchgang zwei ging mit 12:9 an uns“, lobte Coach Theo Nagelmann den beherzten Auftritt seiner Schützlingen in der zweiten halben Stunde. Das lässt erahnen, dass er mit den ersten 30 Minuten weniger zufrieden sein durfte. „Richtig. Natürlich ging es gegen den Spitzenreiter. Das wissen wir schon korrekt einzuordnen, ändert aber auch nichts daran, dass wir die erste Hälfte schlichtweg verschlafen haben“, stellte Nagelmann fest.

Hälfte zwei macht Mut im Abstiegskampf

Vorwärts machte es dem Klassenprimus in vielen Phasen anfangs schlichtweg zu einfach, um zu relativ simplen Toren zu kommen. Sei es über Tempogegenstöße, sei es über die Außen. Somit war bei einem Pausenstand von 8:15 aus Sicht der Gastgeberinnen die Partie schon vorentschieden.

„Im zweiten Abschnitt haben wir uns dann berappelt“, sah Nagelmann jetzt eine defensiv weitaus konzentriertere Vorstellung. Bis eine Viertelstunde vor Schlusspfiff verkürzte Jula Ebbert per Siebenmeter gar auf 16:19 und brachte Vorwärts auf drei Tore heran. Das blieb dann jedoch das Höchste der Gefühle. Ein kurzer Zwischenspurt im Stile einer Spitzenmannschaft durch Neuenkirchen – und die Partie war endgültig entschieden.

„Doch die zweite Hälfte lässt uns positiv auf unsere letzten beiden Aufgaben blicken“, so Theo Nagelmann. Wenn es ganz gut läuft, könnte Vorwärts am vorletzten Spieltag beim BSV Roxel 2 am 4. Mai den Klassenerhalt schon perfekt machen.