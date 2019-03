Geht da sogar noch mehr? Völlig abwegig ist das nicht. Denn der Dritte FC Vreden kam in Ottenstein nicht über ein 1:1 hinaus. Somit liegt Vorwärts 2 jetzt nur noch drei Zähler dahinter und macht sich bereit für die Reifeprüfung. Am kommenden Sonntag geht es nämlich gegen den Tabellenzweiten ASV Ellewick . Dann allerdings ohne Kapitän. Denn Dominik Buß sah zehn Minuten vor dem Ende den Gelb-Roten Karton und muss nun gesperrt aussetzen.

Doch auch mit zehn Mann schaffte es Vorwärts, den knappen Vorsprung zu verteidigen. „Es macht schon Spaß mit anzusehen, wie leidenschaftlich sich die Jungs da reinhängen, wie sie mit aller Macht den Sieg verteidigen“, lobte hinterher deswegen auch Dirk Werenbeck, der den Urlauber Ahmet Durmaz dieses Mal an der Seitenlinie vertrat.

Hausherren beweisen Kampfgeist

Kampfgeist war auch dringend gefragt, denn der zweite Abschnitt ging klar an die Ahauser Eintracht, die als Abstiegskandidat mächtig aufs Gas drückte und auf den Ausgleich drängte. Doch der sollte ihr bis zum Schluss einfach nicht gelingen.

Dass es allerdings so lange so offen blieb, war der Verdient von Gäste-Torwart Niklas Lukas . Der lieferte sich nämlich in der ersten Hälfte ein Privatduell mit Patrick Leuders. Drei Mal tauchte Epes Offensivspieler brandgefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Drei Mal vereitelte Lukas den Einschlag.

Huesmann ist mit dem Kopf zur Stelle

Also musste eine Standardsituation zur Führung herhalten. Nach einer Ecke war im Strafraum mit Hendrik Huesmann ausgerechnet der kleinste Akteur im Gewusel mit dem Kopf zur Stelle. So musste sich Niklas Lukas praktisch mit dem Pausenpfiff doch noch geschlagen geben in einem ersten Durchgang, in dem Epe viel dafür hätte tun können, eine weitaus ruhigere zweite Hälfte zu verleben.