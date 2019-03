Gronau -

Das Ergebnis des Wochenendes in der Kreisliga A1 hieß 2:2. So spielte der Tabellendritte FC Vreden in Ottenstein. So lautete der Endstand des Zweiten Ellewick gegen Ammeloe. Und auch an der Laubstiege trennten sich Fortuna Gronau und Spitzenreiter VfB Alstätte 2:2 remis.