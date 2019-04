Allerdings war dafür eine Top-Leistung erforderlich. Denn mit dem Fünften war der Tabellennachbar im Gronauer Hallenbad zu Gast, den der SVG im Hinspiel nur knapp mit 9:8 besiegt hatte.

Also entwickelte sich von Beginn an erneut ein enges Spiel, in dem Vreden im ersten Viertel zwei Mal in Führung ging, die der SVG aber jeweils ausglich. Im zweiten und dritten Viertel konnte sich der SVG dann mit einer konzentrierten Vorstellung, bei der man die eigenen Angriffe konsequent ausspielte, die sich bietenden Chancen nutzte und Konter des TV Vreden weitestgehend verhinderte, ein leichtes Übergewicht erkämpfen. 6:4 stand so zur Halbzeit.

Voß und die Vorentscheidung

Als bei doppelter Unterzahl Daniel Voß kurz vor Ende des dritten Viertels einen Konter zum 11:6 abschloss, war die Vorentscheidung gefallen. Zwei Tore der Gäste im Schlussviertel zum Endstand von 11:8 blieben Ergebniskorrektur.

„Das war insgesamt eine gute Leistung“, resümierte Routinier Daniel Voß. Auch Trainerin Iris Meyer lobte die gute Mannschaftsleistung. „Die Jungs haben das Fehlen der Centerspieler Felix Huke und Lukas Frieler gut kompensiert. Vor allem Marcus Hagemann hat seine Sache als Center sehr gut gemacht.“ Er erzielte fünf Tore, drei Mal war Lennart Huke erfolgreich.

Die weiteren Treffer gingen aufs Konto von Daniel Voß, Tobias Koch und David Nienhues. Vor dem nächsten Heimspiel am 12. April gegen den Zweiten Münster schob sich Gronau auf Platz drei vor.