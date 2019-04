Der Kater danach

„Wenn ihr Brockhagen schlagt, schmeiße ich 30 Liter“, hatte Theo Nagelmann schon nach dem 40:33 gegen Ibbenbüren versprochen. Der Co-Trainer hielt Wort. Entsprechend länger dauerte der Abend dann im Vereinslokal Strauß. Denn der Landesligist hatte sich nicht lumpen lassen und den TuS tatsächlich mit 29:28 (17:19) bezwungen.

„Die 30 Liter mussten natürlich bearbeitet werden“, grinste Adam Fischer bis über beide Ohren und mit leicht heiserer Stimme am Tag nach dem Triumph, nach dem es zunächst allerdings nicht ausgesehen hatte. Dafür nämlich präsentierte sich Vorwärts im ersten Abschnitt defensiv zu schlecht. „Wir haben 19 Treffer kassiert. Das ist etwas viel für eine halbe Stunde“, bemängelte Fischer. Zumal die Blau-Weißen selbst mehrfach führten, die Partie bis zur 20. Minute stets offen hielten.

Bis zur Pause läuft alles nach Plan für den TuS

In der Schlussphase des ersten Durchgangs allerdings schaffte es der bisherige Tabellenführer, der nach der Partie Platz eins an TG Hörste abrücken musste, sich leicht abzusetzen. Mit einer 19:17-Führung gingen die Gäste also in die Kabine.

Was sie dann nach dem Seitenwechsel erwartete, war eine Gronauer Mannschaft, die sich von der Tribüne tragen ließ. „Da war richtig Thermik in der Bude“, fand auch ein begeisterter Fischer den Support einmalig. Während Brockhagen immer wieder am stark parierenden Sebastian Klaas im Vorwärts-Kasten scheiterte, bastelten dessen Kollegen in vorderster Front an der Überraschung. Jetzt waren Nerven gefragt. Nicht alle Akteure auf der Platte waren diesem Handball-Krimi aber gewachsen.

Handball-Krimi mit Happy End

Fabian Raudies etwa, der mit seinem Siebenmeter in der 58. Minute scheiterte und so den 28:28-Ausgleich verpasste. Oder Chris Walter, der kurz darauf vom Punkt verwarf, aber das Glück des Tüchtigen gepachtet hatte. Denn den Abpraller verwertete der Gronauer dann doch zum 29:27.

Jetzt wurde es also eng für den Spitzenreiter, der alles auf eine Karte setzte, auf eine offene Manndeckung ging. Maximilian Böing kassierte eine Zeitstrafe, Brockhagen verkürzte auf 28:29 – doch wenige Sekunden später war der Sieg perfekt. Und dann durfte die dritte Hälfte beginnen, „weil man die Feste nun mal feiern sollte wie sie fallen“, so Fischer. Da lässt sich auch ein verkaterter Montag verschmerzen.