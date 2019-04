Am Sonntag verpasste es die Fortuna bei der DJK Grün-Weiß Nottuln zwar, sich in der Tabelle entscheidend von den Gastgeberinnen abzusetzen. Das 0:0 sorgte aber immerhin dafür, dass der Tabellenvorletzte aus Nottuln nicht näher an Gronau heranrückt.

Von zwei verpassten Punkten würde Röwer nach den 90 Minuten auch eher nicht sprechen: „Auswärts nicht zu verlieren, ist ja auch nicht schlecht. Unterm Strich können wir froh sein, dass wir 0:0 gespielt haben.“

Denn Nottuln war die bessere Mannschaft. In einem vom Kampf bestimmten Spiel waren die Grün-Weißen das spielerisch überlegene Team. „Wir waren zu ängstlich“, urteilte Röwer. „Ich hatte gehofft, dass unser letzter Sieg mehr Selbstvertrauen gibt. Aber Nottuln war wesentlich ball- und selbstsicherer. Bei uns blieben einige Spielerinnen unter ihren Möglichkeiten.“

Strohmeyer verpasst den Lucky Punch

Dennoch hatte die Fortuna Chancen auf drei Punkte. Jule Strohmeyer verpasste in der ersten Halbzeit die Chance zur Führung. Die Gastgeberinnen waren zwar überlegen, verbuchten allerdings auch nur wenige richtig gute Möglichkeiten. Nach 20 Minuten wackelte das 0:0 aber. Lediglich die Latte verhinderte, dass Gronau in Rückstand geriet.

Im zweiten Durchgang war es wieder das Aluminium, das die Fortuna vor einem Rückstand bewahrte. Erneut scheiterte Nottuln an der Latte. Das hielt Gronau im Spiel. Kurz vor dem Ende hätten die Blau-Schwarzen sogar beinahe noch für den Lucky Punch gesorgt. Strohmeyer hatte erneut die Chance zur Führung, die aber nicht fallen wollte.

„Das wäre zu viel des Guten gewesen“

„Das wäre vielleicht auch zu viel des Guten gewesen“, sagte Röwer. Dabei musste Gronau die Partie auch noch in Unterzahl beenden. Kathrin Albers-Frieler verletzte sich am Knie und musste in der Schlussphase passen. Röwer hatte aber bereits drei Mal gewechselt.

Die erste große Chance, Boden im Abstiegskampf gut zu machen, hat der Landesligist aus Gronau also nicht genutzt. Röwer sieht dennoch das Positive: „Wir haben die letzten zwei Spiele nicht verloren.“ Morgen soll das dritte dazukommen. Die Fortuna empfängt den Tabellenzwölften SV Teuto Riesenbeck, der aktuell einen Zähler weniger auf dem Konto hat. Und danach sollen die beiden Teams nach dem Wunsch von Röwer vier Punkte trennen.