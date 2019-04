Für 60 Jahre Mitgliedschaft in der SG wurden außerdem Peter Hoff , Friedhelm Rakers , Werner Franke, Peter Kersten, Johannes Klein-Robbenhaar sowie – einen Tag darauf – Gerhard Funke ausgezeichnet (rundes Foto). Dass das Philosophieren über alte Zeiten auf der JHV in der Concordia also mit dazugehörte, verstand sich von selbst.

Doch auch die Gegenwart und Zukunft der SG Gronau war ein Thema. Man befände sich in Sachen Sanitärinstallation und Kunstrasenplatz im Austausch mit Vertretern der Stadt. Sportlich schworen sich die SGler derweil auf den nötigen Zusammenhalt ein, um der ersten Fußball-Mannschaft jede Rückendeckung im Abstiegskampf zu geben.

Bei den Wahlen schied Sven Rejall turnusmäßig als Kassenprüfer aus. Klaus Golembiewski folgt ihm in diesem Amt für die nächsten zwei Jahre.