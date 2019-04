Gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer DJK Adler Bottrop gewannen die Dinkelstädter in der heimischen Eilermarkhalle unerwartet deutlich mit 86:67.

Im Auftaktviertel agierten beide Teams noch auf Augenhöhe, was auch durch das Ergebnis belegt wird: 23:23 hieß es nach den ersten zehn Minuten.

Im zweiten Viertel drückten die Blau-Weißen dann der Begegnung erstmals ihren Stempel auf. Die super Help-Defense der Gronauer nahm den Offensivbemühungen der Bottroper den Wind. Im Angriff fielen auf Seiten der Dinkelstädter die Dreipunktwürfe. Ein überlegenes 23:11-Viertelergebnis mündete in einer 46:34-Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel wieder annähernd ausgeglichen, die Hausherren hatten hauchdünn mit 20:19 im dritten Durchgang die Nase vorn (66:53).

Im Schlussviertel versuchten die Gäste mit einer Pressverteidigung Ballverluste zu erzwingen, um sich an die Gronauer heranzukämpfen. Aber dieser Taktik wurde mit Press-Breakern der Zahn gezogen. Immer wieder wurde die Verteidigung der Bottroper überspielt, souverän brachten die Vorwärtsler das Spiel nach Hause.

Also brandete nach der Schlusssirene Jubel bei den Gronauer Korbjägern ob des 86:67-Kantersieges auf. „Wir waren ständig in Bewegung und haben mit sehr hoher Energie gespielt. Der Sieg geht auch in der Höhe vollauf in Ordnung, ich bin super stolz auf die Jungs“, resümierte Co-Spielertrainer Robert Vukoje.

Gronau: Alexander Lizenberger, Anton Lizenberger, Daniel Könemann, Erwin Lüch, Arturs Nikitins, Tristan Rinke-Senft, Alexander Schneider, Robert Vukoje.