Dem 0:0 beim Tabellenvorletzten in Nottuln ließ die Mannschaft von Trainerin Britta Röwer am Mittwochabend im vorgezogenen Spiel eine weitere torlose Partie gegen den bisherigen Drittletzten Teuto Riesenbeck folgen.

Hatte sich die Gronauer Trainerin in Nottuln noch über einen glücklichen Punkt gefreut, haderte sie am Mittwoch mit der Chancenverwertung und stellte fest: „Das waren zwei verlorene Punkte. So wie wir jetzt muss sich Nottuln am Sonntag gefühlt haben.“

Aber immerhin: In der Tabelle wurde der Gegner, der zudem schon eine Partie mehr bestritten hat als die Fortunen, auf Distanz gehalten. Auch das ist wichtig.

Nur verpassten es die Gastgeberinnen, sich für ihren bedingungslosen Einsatz zu belohnen. „Ärgerlich. Du spielst auf ein Tor, hast vier, fünf hochkarätige Torchancen und nutzt nicht eine davon“, bemerkte Röwer, die aber auch registrierte: „Zumindest war es spielerisch endlich eine Steigerung gegenüber den Spielen davor. Darauf lässt sich aufbauen. Positiv auch: Wir sind seit drei Spielen ungeschlagen, eine kleine Serie.“