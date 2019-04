Auf einen spannenden Wettkampf freuen sich die Teilnehmer unterschiedlicher Bootsklassen wie Optimisten, Einhand und Zweihand.

Die Wassersportabteilung des SV Vorwärts Gronau 09 bietet kontinuierlich mit ihren Seglern interessante Veranstaltungen. Gestartet wird am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Fortgesetzt wird die Vereinsregatta am 11./12. Mai, 6./7. Juli sowie 7./8. September.

Die 8-Seen-Regatta ist für den 28./29. September terminiert.