Bereits am Freitag (20 Uhr, Baumberge-Sporthalle) steht eine ganz andere Aufgabe an: die Partie beim Tabellenvorletzten SW Havixbeck .

In fünf Begegnungen haben die Spieler aus Havixbeck noch die Möglichkeit, Punkte für den Ligaverbleib zu sammeln. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf den rettenden zwölften Platz. Deshalb sollen, nein müssen zwei Punkte gegen Vorwärts Gronau her.

Die Mannschaft von Adam Fischer wiederum stellt mittlerweile mit 614 erzielten Treffern den drittstärksten Angriff der Liga. Beachtlich für den Aufsteiger, der sich durch die beiden Heimsiege gegen den 1. HC Ibbenbüren (40:33) und TuS Brockhagen (29:28) auf Rang sieben vorschob.

Auswärts präsentierte sich Gronau jedoch nicht so erfolgreich. Zwei Siegen in Ibbenbüren und Werther stehen neun Niederlagen gegenüber. In Havixbeck können die Blau-Weißen an dieser Statistik noch feilen.

An das Hinspiel hat SWH-Coach Langhoff nicht zuletzt aufgrund der 29:34-Niederlage keine guten Erinnerungen. „Wir haben uns von der Stimmung einschüchtern lassen und verdient verloren“, sagt Langhoff.