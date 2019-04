Epe -

Während in der Bezirksliga Vorwärts Epe endlich die Negativserie am Wolbertshof stoppen will, geht es für den FC ums Eingemachte. Am 24. Spieltag am Sonntag (15 Uhr) sollte Blau-Weiß bei der Spielvereinigung Vreden 2 punkten – sonst wird es richtig eng im Abstiegskampf.