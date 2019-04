Alstätte -

Es ist ein ungleiches Duell, was die Fans im Stadion am Bahnhof da erwartet. Denn der Tabellenführer empfängt Sonntag (15 Uhr) das Schlusslicht. Aber immerhin reist der Letzte SG Gronau mit frischem Selbstvertrauen zum VfB Alstätte. Denn am letzten Wochenende reichte es gegen den SV Heek endlich mal wieder zu drei Punkten.