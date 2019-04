Dass sich dabei der Tabellenzweite am Wolbertshof die Ehre gab, wollte Werenbeck jedenfalls ganz sicher nicht gelten lassen.

„Ob der Zweite oder der Fünfzehnte – so wie wir heute aufgetreten sind, gewinnen wir nicht. Wir haben keinen Überfußballer in unseren Reihen. Es kann nur als Gruppe funktionieren. Vielleicht kam solch ein Resultat einfach auch mal zur rechten Zeit, damit alle wieder wissen, worauf es ankommt“, so der Vorwärts-Coach weiter. Denn die Serie mit fünf Siegen aus fünf Spielen ist damit natürlich vehement beendet worden.

Epe macht es Ellewick zu einfach

Dass die Grün-Weißen an diesem Nachmittag immer einen Schritt zu spät und überhaupt nicht in die Zweikämpfe kommen sollte, zeigte sich ein erstes Mal nach bereits sieben Minuten, als Pascal Gerwers das 1:0 erzielte. Mitte der ersten Hälfte legte Gerwers auch noch das 2:0 nach (24.).

„Wir haben es Ellewick heute einfach immer wieder viel zu einfach gemacht“, bemängelte Werenbeck, der anschließend noch vier weitere Gegentore verdauen musste. Und die Gäste nahmen diese Geschenke gerne an.