Denn zum einen trübte eine schwere Verletzung von Vincent Wenker Mitte der zweiten Hälfte das Ergebnis. Zum anderen „war das unsere schlechteste Leistung in der bisherigen Rückrunde“, stellte Trainer Dirk Bültbrun unmissverständlich klar. Der Coach wurde sogar noch deutlicher mit Blick auf die kommende Auswärtsreise zum Spitzenreiter: „Mit solch einer Leistung brauchen wir in Coesfeld gar nicht erst antreten, dann gibt es richtig Haue.“

Doch zurück zu den 90 Minuten vom Sonntag. Die Gäste aus Gahlen hatten im ersten Abschnitt exakt eine Torgelegenheit. Durch einen Einwurf schafften sie es überhaupt erst in die Strafraumnähe.

Elfmeter, Tor – mehr kommt vom TuS nicht

Direkt am Eck des Sechzehners stellte sich Epes Kapitän Florian Albers dann unglücklich an, traf seinen TuS-Gegenspieler, sodass der Strafstoß bei einer eigentlich noch harmlosen Szene unausweichlich blieb. Gahlen erzielte das 1:1 vom Punkt (39.). „Glücklicherweise haben wir in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Marcel Deelen schnell die erneute Führung erzielen können“, ergänzte Bültbrun.

Und nach dem Seitenwechsel? Da erreichte die Begegnung erschreckend schwaches Niveau. Bis zur 89. Minute passierte gar nichts mehr, dann war es Luca Laufer vorbehalten, den 3:1-Schlusspunkt zu setzen. Er hatte Vorwärts schon mit 1:0 in der 36. Minute in Front geschossen.