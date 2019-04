Ein geglückter taktischer Schachzug

Gemeinsam mit den zahlreich mitgereisten Fans feierten die Schützlinge von Trainer Adam Fischer in der Baumberge-Sporthalle noch auf der Platte den Ligaverbleib und damit das erreichte Saisonziel.

Die noch verbleibenden drei Begegnungen nach der Osterpause gegen den SC Münster 08 (27. April), bei der SpVg. Hesselteich (4. Mai) und zum großen Saisonfinale in der Sporthalle an der Laubstiege gegen Spitzenreiter TG Hörste (11. Mai) besitzen nur noch statistische Bedeutung. Der Ehrgeiz der Blau-Weißen wird dadurch aber nicht gemindert.

Vorwärts Gronau feiert den Klassenerhalt 1/31 Mit einem 25:23-Erfolg in Havixbeck machten die Landesliga-Handballer von Vorwärts Gronau vorzeitig den Klassenerhalt perfekt. Foto: Marco Steinbrenner

Sichtlich erleichtert zeigte sich der Vorwärts-Coach nach dem dritten Auswärtserfolg in der laufenden Spielzeit und sprach von dem „erwartet ekligen Spiel. Zum Schluss hatte das mit Handball nichts zu tun.“

Fischer ergänzte: „Ausschlaggebend für unseren Erfolg war der pure Wille meiner Mannschaft“. Das Team wiederholte damit den Hinspielerfolg und schickte die Schwarz-Weißen noch weiter in Richtung Bezirksliga.

Nach 46 Minuten deutete allerdings nicht allzu viel auf einen Erfolg der Gäste hin. Die Hausherren lagen in einer ausgeglichenen und oft hektischen Begegnung mit 18:16 in Führung. Fischer sah sich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. „Ich musste die Jungs zusammenfalten. Der Auftritt hatte mir gar nicht gefallen“, verriet der Übungsleiter und wurde konkret: „In der Abwehr waren wir viel zu passiv, im Angriff fehlte mir das Durchsetzungsvermögen.“

Die deutlichen Worte fanden Wirkung. Innerhalb von nur sechs Minuten wurde aus einem Zwei-Tore-Rückstand ein Zwei-Tore-Vorsprung (21:19). Diesen gab der Liga-Neuling nicht mehr ab und profitierte auch davon, dass Havixbeck wie schon so häufig in dieser Saison in der Schlussphase nicht mehr zulegen konnten.

Hinzu kam, dass in den zweiten 30 Minuten die Havixbecker Torjäger vom Dienst, Max und Johannes Beumer, durch den A-Jugendlichen Malte Woschkowiak sowie Chris Walter in Manndeckung und damit komplett aus der Partie genommen wurden. Ein taktischer Schachzug von Adam Fischer, der für den Spielverlauf nach der Pause und den Ausgang mitentscheidend war.

Vorwärts Gronau : Klaas, Hockenbrink, Fege – M. Schmidt 2, Moss 2, Kabasi, Woschkowiak 3, Boeing 2, Ibing 1, L. Schmidt 3, Stienemann 2, Woltering, Nagelmann 1, Walter 9.