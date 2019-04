Am vorletzten Spieltag gewannen die Blau-Weißen ihr letztes Auswärtsspiel bei der vierten Mannschaft der Schalker Knappen mit 79:76.

Im Auftaktviertel hatten die Dinkelstädter noch mit 22:27 das Nachsehen. Im zweiten Spielabschnitt fanden sie besser ins Spiel, mit 18:16 entschieden sie den Durchgang für sich.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Vorwärtsler nicht in Tritt, ein 0:10-Lauf mündete in einem 40:53-Rückstand. Doch in der 24. Spielminute fingen sich die Gäste postwendend, ein 18:0-Run bedeutete eine 58:53-Führung, das 21:11-Viertelergebnis hievte die Dinkelstädter auf die Siegerstraße (Zwischenstand 61:54).

Im Schlussviertel konnten die Schalker zwar noch durch das 22:18 leicht aufschließen, doch Gronau ließ sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Nach der Schlusssirene feierten die Blau-Weißen aus der Dinkelstadt ihren verdienten 79:76-Auswärtserfolg und damit den Klassenerhalt in der Bezirksliga 13.

„Ich freue mich riesig über unsere heutige Leistung, endlich ist der Klassenerhalt geschafft,“ konstatierte Co-Spielertrainer Robert Vukoje. Am kommenden Sonntag bestreitet die Basketball-Herrenmannschaft ihr letztes Saisonspiel vor heimischer Kulisse, Hochball gegen GV Waltrop 2 ist um 17 Uhr in der Eilermarkhalle. Zuvor bestreitet die männliche U18 um 15 Uhr ihre finale Saisonpartie, Gegner ist der vorzeitige Kreisligameister TVE Greven.

Vorwärts Gronau : Daniel Könemann, Alexander Lizenberger, Anton Lizenberger, Erwin Lüch, Arturs Nikitins, Tristan Rinke-Senft, Robert Vukoje