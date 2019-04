Für die Gronauer war als Ersatz für Brett zwei Arthur Schwabenland eingesetzt. Aber auch die Emsdettener mussten auf Ersatzspieler zurückgreifen, sodass mit einem Vergleich auf Augenhöhe zu rechnen war.

Tatsächlich gerieten die Dinkelstädter schon bald unter Druck. Franz Sprenger und Arthur Schwabenland hatten jeweils schwierige Stellungen zu verteidigen. An den anderen Brettern waren die Positionen noch ausgeglichen.

In dieser Situation wollten die Gronauer Spieler kein Risiko eingehen und nahmen die Remisangebote der Emsdettener an. Der Mannschaftskampf endete 4:4.

Damit blieb auch Friedhelm Binger in seiner vierten Saison für die zweite Mannschaft in jetzt 27 Begegnungen ungeschlagen. Eine fantastische Serie.

Der SC Gronau 2 hat seinen 6. Tabellenplatz verteidigt und kann sich sogar noch Hoffnungen auf einen Aufstieg machen.

Durch Einführung einer zusätzlichen Liga auf NRW-Ebene, so der SC Gronau in einer Pressemitteilung, werden am Ende dieser Saison fünf Mannschaften aus der Verbandsklasse in die Verbandsliga aufsteigen.

Bei günstigen Voraussetzungen würde eventuell sogar der sechste Platz zum Aufstieg reichen. Dabei ist man allerdings davon abhängig, welche Mannschaften aus den oberen Ligen absteigen.