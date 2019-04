Alstätte -

Wie sehr der VfB offenbar diesen Titel will, demonstrierte Alstätte einmal mehr am 25. Spieltag in der Kreisliga A1. Denn dem 6:0 im Heimspiel gegen SG Gronau ließen die Rot-Weißen nun ein 6:0 (2:0) beim FC Ottenstein folgen.