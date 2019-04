0:1 musste sich der abstiegsgefährdete Frauenfußball-Landesligist Fortuna Gronau beim Tabellenzweiten Borussia Emsdetten geschlagen geben.

Ein ärgerliches Ergebnis für die Blau-Schwarzen, die vor ein paar Wochen auch dem Tabellenführer aus Rhade mit 0:1 unterlegen waren. Wenn man so dicht am Punktgewinn dran ist, schmerzt so eine Niederlage besonders. „Das macht den Unterschied, warum Emsdetten oben und wir da unten in der Tabelle stehen.“

Denn Röwer bescheinigte ihrer Mannschaft eine ordentliche Partie. Besonders trauerte die Trainerin den dicken Torchancen nach, zum Beispiel durch Melanie Rolletscheck, die in der 28. Min. aber keinen ernsthaften Schuss hinbekam. Zuvor hatte Meike Scholten einen Eckball an die Latte gesetzt, der Abpraller überraschte Jana Zurkuhl.

Zwei gute Gelegenheiten der Gastgeberinnen wehrte Keeperin Michelle Mertens auf der anderen Seite ab.

Im zweiten Durchgang führte ein Stellungsfehler in der Abwehr zum entscheidenden Treffer für das favorisierte Team (60.).

Fortuna musste nun reagieren. „Ich hab alles nach vorne geschickt, hinten haben wir teilweise nur zu zweit abgesichert“, erklärte Röwer. Zwangsweise boten sich Emsdetten so Kontermöglichkeiten, die aber kläglich vergeben wurden. Jedoch waren auch die Gronauer Ausgleichsbemühungen nicht vom Erfolg gekrönt. „Leider sprang für uns wieder nichts Zählbares heraus“, ärgerte sich Röwer.

Ostermontag steht die nächste schwere Aufgabe an. Fortuna trägt das Nachholspiel beim Ligasechsten Concordia Flaesheim aus.