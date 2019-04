Das Auftaktviertel ging mit 20:17 an die Dinkelstädter. Im zweiten Durchgang hatten die Waltroper das bessere Ende für sich und mit 19:23 deswegen die Hausherren das Nachsehen, sodass sich Gronau zur Halbzeitpause mit 39:40 im Hintertreffen befand.

Nach dem Seitenwechsel stellten die Vorwärtsler die Weichen für den Heimerfolg, das dritte Viertel verbuchten sie mit 18:10 für sich. Mit einer 57:50-Führung im Rücken ging es also in den Schlussabschnitt. Und auch hier waren die Gronauer Korbjäger tonangebend. Das 21:12 rundete die sehr gute Leistung der Blau-Weißen zum 78:62 ab.

Nach der Schlusssirene feierten die Dinkelstädter ihren gelungenen Saisonabschluss. „Wir sind zum Glück zum Saisonende sehr gut in Tritt gekommen, was durch die drei Siege in Folge belegt wird. Und wir waren als einzige Mannschaft in der Lage, dem Meister aus Bottrop eine Niederlage zuzufügen“, zog Co-Spielertrainer Jan Bartels nach dem Spiel ein zufriedenes Resümee.

Erste Pokalrunde schon am 8. Mai

Die Basketballer beendeten die Saison in der Bezirksliga 13 mit neun Siegen und elf Niederlagen auf dem sechsten Tabellenplatz von insgesamt elf Teams. Zeit zum Luftholen bleibt den Gronauern jedoch nur kurz: Am 8. Mai startet die Herrenmannschaft bereits in der ersten Runde des Kreispokals bei der fünften Mannschaft des UBC Münster.

Es spielten: J. Bartels, D. Könemann, Al. Lizenberger, An. Lizenberger, E. Lüch, A. Nikitins, N. Rein, T. Rinke-Senft, R. Vukoje, K. Winterholler.