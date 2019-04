Denn der Tabellenzweite Sparta Rotterdam leistete sich gleichzeitig eine 0:2-Niederlage bei Jong PSV in Eindhoven, sodass die Enscheder im Klassement nicht mehr eingeholt werden können.

„Das ist eine tolle Belohnung für ein ganz besonderes Jahr“, sagte Twente-Trainer Marino Pusic . Er verwies noch einmal auf die Schwierigkeiten der Enscheder, sich nach dem Abstieg vor einem Jahr einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Die Twente-Spielweise war – wie auch am Montag – nicht besonders schön und überzeugend, aber: „Im Sport geht es nur ums Gewinnen“, machte Pusic klar.

Twente feiert die PSV-Tore

Einen Sieg schafften die Enscheder gegen Jong AZ zwar nicht, doch das war den 30.000 Fans in der „Grolsch Veste“ in der Schlussphase egal. Sie hatten sich zwar nicht am nervösen und durchwachsenen Auftritt ihrer Mannschaft erfreut, dafür aber am auf der Anzeigetafel eingeblendeten Zwischenstand des Sparta-Spiels in Eindhoven, den sie mit einem Jubel wie bei einem eigenen Treffer feierten.

Jong AZ kam bereits nach 30 Sekunden zur ersten Großchance durch Tijjani Reijnders und das machte den Fans schnell klar, dass es wahrscheinlich eher eine Zitterpartie als ein souveräner Sieg des FC Twente werden würde.

Da Enschede auch nach dem Seitenwechsel nicht gut spielte und die wenigen Möglichkeiten (Rafik Zekhnini, Peet Bijen) vergab, blieb es bis zur 85. Minute spannend: Dann wurde Spartas 0:2-Rückstand durchgegeben – und die Vorbereitung für die Meisterfeier nach dem Schlusspfiff konnten Fahrt aufnehmen.