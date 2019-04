Das Thema des Lehrgangs lautete: Die Entwicklung von Sprungreihen in Theorie und Praxis. Nach dem theoretischen Teil am Donnerstagabend folgten am Karfreitag und Samstag die praktischen Trainingseinheiten.

Klaus Verbarg ist Parcourschef bis zur Klasse S**** und war selbst erfolgreicher Springreiter und Vielseitigkeitsreiter. Er ging intensiv auf die Probleme der einzelnen Reiterinnen ein, motivierte, informierte und gab wichtige Tipps.

Vom klassischen Springtraining bis hin zu einer munteren Springgymnastik absolvierten die Teilnehmerinnen des Kurses ein anstrengendes, aber lehrreiches Programm. Das Wochenende verging wie im Flug und alle Teilnehmer waren voll des Lobes – insbesondere darüber, dass die Aktiven so auch einmal einen detaillierten Eindruck aus der Sicht eines Richters oder Parcoursbauers erhielten.