Hingegen werden die Schärpen an die Reiter auf den Pferden erst im August (9. - 11.) in Velen vergeben. Die Mannschaftswettkämpfe werden gegen Ende der grünen Saison in Borken ausgetragen (27. - 29. September).

Der LZRFV Gronau, der im vergangenen Jahr noch am Dinkelhof Gastgeber der Einzelkreismeisterschaften war, startet sein Turnier traditionell an Christi Himmelfahrt – und damit in diesem Jahr erst Ende Mai.

Vom 30. Mai bis 2. Juni ist der Verein Ausrichter des 52. Grenzlandturniers. Ein Höhepunkt der viertägigen Veranstaltung ist die Qualifikationsprüfung zur Westfälischen Springförderserie „L-Tour“ für U15-Ponyreiter. Um den „Großen Preis von Gronau“ geht es in einer Springprüfung der Kl. M* mit Stechen am vierten und zugleich letzten Turniertag. Zum Auftakt lockt unter anderem eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Kl. M* zum Verweilen am Dinkelhof.

Noch eine Woche früher – vom 24. bis 26. Mai – bittet der RZFV Epe zu seinem Turnier auf die Anlage am Nienborger Damm. Auch hier wird das Publikum am Sonntag mit einer Springprüfung der Kl. M* mit Stechen unterhalten.

Um den Sieg im Eper Bülten-Cup geht es samstags in einer Zwei-Phasen-Springprüfung der Kl. L. Zudem richtet der RZFV Epe vom 6. - 8. September ein Fahrturnier aus.

Nicht wie in den letzten Jahren in den Sommerferien, sondern erst Mitte September (13. - 15.) lädt der ZRFV Schöppingen zum Turnier ein. Geboten werden Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse M. Zuvor lockt die Pferdesportliebhaber am 19. Mai ein Voltigiertag auf die Anlage in Heven.

Der RV St. Georg Heek-Nienborg stellt sich am kommenden Sonntag (28. April) mit einem „Tag der offenen Tür“ von 11 - 16 Uhr der Öffentlichkeit vor. In Planung sind außerdem ein Voltigierturnier am 22./23. Juni und ein Reitturnier am 21./22. September.

Der RFV Rüenberg Gronau weist in seiner Eventplanung auf den 22. September hin. An diesem Reitertag mit ausschließlich WBO-Prüfungen ist ein grenzüberschreitendes Euregio-Reitturnier vorgesehen.

Im Oktober schließen sich beinahe nahtlos schon die ersten Hallenturniere in der Region an. Der RZVF Epe lädt vom 11. bis 13. Oktober ein, der LZRFV Gronau vom 24. bis 27. Oktober.