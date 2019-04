Dazu hat der Fußballkreis Ahaus/Coesfeld fünf Vorrunden ausgeschrieben, ehe am Sonntag die Finalrunde der zwölf besten Teams in Gronau folgt.

Der in dieser Form noch relativ junge Wettbewerb macht am Samstag auch erstmals Station im Nienborger Eichenstadion. Die Rot-Weißen richten ab 10 Uhr ein Vorrundenturnier mit folgenden Teams aus: RW Nienborg, SuS Stadtlohn, FC Vreden, JSG Lünten/Ammeloe, JSG Legden Asbeck (Gruppe A); FC Oeding, SC Südlohn, SW Holtwick, FC Epe (Gruppe B).

Vorwärts Epe, SG Gronau, Fortuna Gronau und der ASC Schöppingen spielen am Samstag ab 10.30 Uhr in Vreden um das Weiterkommen, der VfB Alstätte tritt am Samstag um 10 Uhr in Ahaus an.

Die jeweiligen Finalisten sowie der beste und zweitbeste Dritte der fünf Vorrundenturniere ziehen in das Finalturnier ein. Das richtet am Sonntag ab 10.30 Uhr die SG Gronau auf ihrer Anlage im Spechtholtshook aus. Zunächst werden drei Vierergruppen gebildet, ab 13 Uhr geht es im Viertelfinale im K.o.-System weiter. Das Finale ist für 15 Uhr angesetzt.