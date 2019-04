Gesangseinlage am Eper Brunnen

54 Kilometer nach Münster laufen, die Autos seiner Spieler waschen, zwei Tage Schützenfest feiern (für jemanden, der keinen Alkohol mag, eine Strafe für sich) – das sind nur einige Beispiele verlorener Wetten, die Bernd Meyer in den letzten Jahren einlösen musste.

Wie kaum ein anderer versteht er es, seine Teams zusätzlich zu motivieren. Auch in dieser Saison hat der Wettkönig aus den Eper Bülten , der mit seiner Elf derzeit von der Tabellenspitze der Kreisliga B grüßt, wieder zugeschlagen.

„Bernds Saisonwetten haben ja schon Tradition. Bei einem Mannschaftsabend schlug er daher als Saisonziel vor: Wenn die Mannschaft unter den Top 3 der B-Liga steht, singe ich in der Eper Fußgängerzone auf dem Brunnen stehend drei Songs von Heino . Im Gegenzug hätten wir als Mannschaft den Sportplatz mit meinem Handrasenmäher mähen müssen“, erklärt Philipp Ravers. Schnell hieß es: Topp, die Wette gilt.

„Die Idee zu diesem Wetteinsatz kam mir, weil ich vor Jahren im Rahmen einer Mannschaftsfahrt nach Mallorca schon einmal auf einer Hotelbühne im weißen Bademantel drei Lieder von Udo Jürgens singen musste“, erinnert sich der Spielertrainer und macht grinsend klar, dass er aber keineswegs ein neuer DSDS-Kandidat werden möchte.

Geübt habe er bisher noch nicht. Doch mittlerweile ist es sicher, dass er bei 13 Punkten Vorsprung auf den Tabellenvierten 1. FC Oldenburg Ahaus, der nur noch vier Spiele zu bestreiten hat, um seinen Auftritt vor dem Alten Gasthaus Meyer nicht mehr herum kommt. Dieser soll direkt nach Saisonschluss an einem Samstag oder Sonntag bei gutem Wetter stattfinden. „Es hätte nicht zwangsweise Heino sein müssen. Von Heintje über Reinhard Mey bis hin zu Frank Sinatras ´My way` wäre alles machbar“, wird sich der Eperaner allmählich dessen bewusst, auf was er sich eingelassen hat.

„Heino entspricht zwar nicht unbedingt unseren Musikvorstellungen, hat aber natürlich einen höheren Wiedererkennungs- beziehungsweise Unterhaltungswert. Erst recht, wenn Bernd mit blonder Perücke und Sonnenbrille performt! Da ist der Gesang fast egal. Und an der nötigen Gesangserfahrung mangelt es ihm aus verlorenen Wetten ja auch nicht“, plaudert Ravers ein wenig aus dem Nähkästchen.

Ehe es jedoch so weit ist, stehen noch fünf Meisterschaftsspiele auf dem Programm. So ist die Meyer-Elf am Sonntag um 12.30 Uhr zu Gast bei der Reserve des SC Südlohn. „In dieser Liga muss man jederzeit hochkonzentriert sein und darf sich - insbesondere mit Blick auf den Meistertitel - keine Patzer leisten. Südlohn ist besser, als es der siebte Tabellenplatz vielleicht vermuten lässt“, warnt Bernd Meyer vor Überheblichkeit.

Dem Coach stehen bis auf Max Mensing (verletzt) und Markus Sterneberg (studiumsbedingt nur teilweise einsetzbar) alle Spieler zur Verfügung.