„Das Remis geht im Großen und Ganzen schon in Ordnung“, fand ASC-Spielertrainer Rafael Figueiredo nach 90 intensiven Minuten, in denen die Schöppinger im ersten Abschnitt, die Hausherren in der zweiten Hälfte Vorteile besaßen.

„Wir wussten ja, dass der SuS unter Druck stand, sich hier keinen Ausrutscher leisten zu dürfen. Deswegen hat uns das frühe 1:0 natürlich auch in die Karten gespielt“, kommentierte Figueiredo. Bereits nach sieben Minuten saß einer der vielen klugen Konter der Gäste – Pascal Korthues veredelte ihn zur Schöppinger Führung. Einzig ein zweites Tor nachzulegen, das verpassten die Grün-Weißen.

Die Null steht nicht lange

Und auch der Plan für den zweiten Durchgang misslang. „Die Null sollte möglichst lange stehen, das ist uns nicht gelungen“, stellte der ASC-Spielertrainer richtig fest. Denn Olfen kam wütend wie dominant gleichermaßen aus der Kabine, erzielte schnell durch Niklas Mählmann per Strafstoß den Ausgleich und war anschließend am Drücker.

„Wir mussten jetzt viele brenzlige Situationen überstehen. Das ist uns mit Glück und dank toller Paraden von Christian Wigger gelungen. Alle haben leidenschaftlich verteidigt“, lobte Figueiredo. Und so bleibt es also im Meisterkampf spannend.