Epe -

Während Vorwärts Epe am Sonntag (15 Uhr) am Wolbertshof zwar weiter punkten will, die Aufgabe gegen Gescher aber relativ entspannt angehen kann, steht der FC Epe unterdessen in Weseke unter enormen Druck. Siegen die Adler, ziehen sie im Abstiegskampf nach Punkten mit den Blauen gleich.