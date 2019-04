Gegen den Tabellenfünften SG Coesfeld landeten die Schwarz-Blauen einen unerwartet deutlichen 4:0 (1:0)-Heimsieg und verschafften sich damit wieder etwas Luft im Tabellenkeller.

Meike Scholten brachte ihre Mannschaft Mitte des ersten Durchgangs in Führung – vollkommen verdient. Per Strafstoß (Foto) erhöhe Jacqueline Eckelmann nach einem Foul an Jule Strohmeyer auf 2:0 (53.).

Fortuna Gronau setzt ein Zeichen im Abstiegskampf 1/15 In der Frauenfußball-Landesliga gewann Fortuna Gronau 4:0 gegen die SG Coesfeld und verschaffte sich etwas Luft im Tabellenkeller. Foto: Stefan Hoof

In der Schlussphase war Fortuna dann noch zweimal zur Stelle. Zunächst erhöhte Evelyn Nagel auf 3:0 in der ersten Minute der Nachspielzeit, dann traf auch noch Nina Post (90.+3) und sorgte für den umjubelten 4:0-Endstand im Fortuna-Sportpark.