FC Epe schafft es ins Finale

Zwölf Mannschaften aus dem Fußballkreis Ahaus/Coesfeld hatten sich am Sonntag auf der Sportanlage der SG Gronau eingefunden, um im Rahmen eines Endrunden-Turniers den Feldkreispokalsieger unter sich zu ermitteln.

Durch einen 1:0-Erfolg über das Team des FC Epe , das im Januar 2019 noch die Hallenkreismeisterschaft für sich entschieden hatte, sicherten sich die SpVgg-Schützlinge von Trainer Ronald Silooy im Finale den riesigen Wanderpokal. Rang drei belegte die E1 von Vorwärts Epe , die das kleine Finale gegen die SG Coesfeld mit 2:0 gewann. Beide Vorwärts-Treffer erzielte Tim Gründken.

FC Epe im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren 1/85 Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Angelika Hoof

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Verein

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Verein

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Verein

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Verein

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Verein

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Verein

Im Finale des Feldkreispokals der E-Junioren gewann die SpVgg Vreden 1:0 gegen den FC Epe. Dritter wurde Vorwärts Epe. Foto: Verein

Dass es am Ende unter zwölf Teams, die sich am Tag zuvor in fünf Qualifikationsturnieren durchgesetzt hatten, zum Gewinn des Feldkreispokals reichen würde, hatte Kai Ebbers, Vorsitzender des Jugendvorstands des SV Vreden, nur zu hoffen gewagt: „Natürlich sind wir als einer der Favoriten zur Endrunde gefahren. Bei einer Spielzeit von nur zwölf Minuten ist aber alles möglich, es gehört auch immer ein wenig Glück dazu. Letztendlich hat die Mannschaft den Pokal aber verdient gewonnen.“

Vorrundenturnier in Nienborg Ausrichter einer von fünf Vorrunden des Feldkreispokals war erstmals RW Nienborg. Im Vorfeld hatte Organisationsleiter Markus Ammertmann die Fäden in der Hand und alle Vorbereitungen und Absprachen getroffen.Neun Mannschaften traten im Eichenstadion an, darunter die Mitfavoriten SuS Stadtlohn und FC Epe. Im Eröffnungsspiel traf Gastgeber RWN auf den SuS Stadtlohn und holte mit viel Einsatz und ein wenig Glück ein 0:0. Es sollten bis zum Finale die einzigen Verlustpunkte des SuS sein. Gegen die JSG Legden/Asbeck hieß es 0:1, gegen FC Vreden (3:1) und JSG Lünten/Ammeloe (2:0) folgten Nienborger Siege. Das Platzierungsspiel gegen den SC Südlohn endete 0:2, somit wurde RWN Vierter dieses Turniers. ...

Kamen die Blau-Gelben in der ersten Partie des Turniers gegen die SG Coesfeld über ein 1:1 nicht hinaus, so lösten die Vredener alle weiteren Spiele mit Bravour. Ein 3:0-Sieg gegen die DJK Eintracht Stadtlohn sowie ein 2:0-Erfolg gegen die TSG Dülmen bedeuteten Rang eins in Vorrundengruppe A.

Ebenso souverän meisterte jedoch auch die E1 des FC Epe ihre Partien, die einem 1:0 gegen die DJK Rödder und einem 2:0 gegen Vorwärts Epe ein 2:2 gegen die DJK Eintracht Coesfeld folgen ließen.

Im ersten Halbfinale zwischen der SpVgg Vreden und Vorwärts Epe waren es Florian Brunley (2) sowie Felix Schmidke, die mit ihren Treffern für die Blau-Gelben den Weg ins Finale ebneten. „Trotz dieser Niederlage sind wir mehr als zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft, die in diesem Turnier über sich hinaus gewachsen ist“, fanden Heike Meyerink und Maik Böyer als Trainer von Vorwärts Epe nur lobende Worte.

Vorwärts Epe besiegte im kleinen Finale die SG Coesfeld 2:0. Foto: Angelika Hoof

„Finale, oho“, hieß es auch für die Kicker aus den Eper Bülten um die Trainer Dirk Wöltering und Olaf Kottig. Die Blau-Weißen ließen im zweiten Viertelfinale gegen die SG Coesfeld nach zwei Toren von Jan Kottig nichts anbrennen.

Auch viereinhalb Stunden nach Turnierbeginn zeigten sich sowohl die Kicker der SpVgg Vreden als auch die des FC Epe immer noch voll konzentriert. Wer würde die letzten Kraftreserven besser mobilisieren können? In der fünften Minute war es schließlich Leonardo Urbaitis, der eine Unachtsamkeit in der Eperaner Abwehr zum 1:0 nutzte. Dieses Tor bedeutete den Gesamtsieg für die Spielvereinigung aus Vreden.