Geschossen wurde an zwei Tagen mit unterschiedlicher Wertung in einem anspruchsvollen Parcours. Peter Jörden und seine Vereinskollegen traten in der Herrenklasse Compound Blank an.

Jörden durfte sich am zweiten Tag über die Silbermedaille freuen. Heinrich Drop erreichte Platz vier, gefolgt von Gerd Oonk-Maatmann auf Rang fünf.

Alle Gronauer Teilnehmer erreichten die erforderlichen Punkte und nehmen somit an der Deutschen Meisterschaft im August im Harz teil.