Rund 30 Spieler und Spielerinnen des TV Grün Gold Gronau, der Tennisabteilung des Schwimmverein Gronau und der Tennisabteilung des SV Vorwärts Gronau kamen deshalb auf der Anlage an der Losserstraße diesem Aufruf nach, um gemeinsam in die neue Saison zu starten.

Nachdem sich alle bei einem geselligen, gemeinsamen Frühstück gestärkt hatten, ging es auf die frisch hergerichteten Plätze. An einigen Stellen waren diese noch sehr weich, das wird sich in den nächsten Tagen jedoch sicherlich noch geben. „Die müssen halt bespielt werden, ansonsten sind unsere Plätze bereits jetzt schon in einem guten Zustand“, zeigten sich die Verantwortlichen des TV Grün-Gold zufrieden. Organisiert hatte dieses Saisoneröffnungsturnier erneut Susan Bollmann.